كوستاريكا تنتزع فوزًا ثمينًا في الكأس الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كوستاريكا باتت قريبة من بلوغ الأدوار الإقصائية

أصبح منتخب كوستاريكا على مشارف التأهل لدور الثمانية في بطولة الكأس الذهبية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).

وحققت كوستاريكا فوزا مثيرا (2/1) على جمهورية الدومينيكان، مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش)، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للمسابقة القارية، المقامة في الولايات المتحدة وكندا.

وبادرت الدومينيكان بالتسجيل في الدقيقة 16 عن طريق جواو أوربيز، لكن المنتخب الكوستاريكي أدرك التعادل، بواسطة مانفريد أوجالدي في الدقيقة 44، من ركلة جزاء.

واقتنص منتخب كوستاريكا النقاط الثلاث، بعدما أحرز جوزيمار ألكوسير الهدف الثاني، في الدقيقة 85، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، منفردا بالصدارة مؤقتا بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، منتخب المكسيك، الذي يواجه منتخب سورينام، صاحب المركز الثالث بلا نقاط، في وقت لاحق من اليوم بالجولة نفسها.

في المقابل، بقي منتخب جمهورية الدومينيكان في قاع الترتيب بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية في المجموعة.

ويحتاج منتخب كوستاريكا لفوز نظيره المكسيكي على سورينام، ليحسم الفريقان صعودهما للأدوار الإقصائية، قبل مواجهتهما معًا في الجولة الثالثة (الأخيرة).

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