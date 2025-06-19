وزير الخارجية الإيراني يؤكد التزام بلاده بالدبلوماسية مع حق الدفاع عن النفس

عدن - ياسمين عبد العظيم - من جانبه، أعلن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أن القوات المسلحة الإيرانية في “أقصى درجات الاستعداد”، مؤكداً أنّ أي اعتداء على أراضي الجمهورية الإسلامية “لن يُغضّ الطرف عنه”.

وأشار خامنئي إلى أنّ إسرائيل “ارتكبت خطأ فادحاً وستدفع ثمنه”، وتوعّد بأن “الشعب الإيراني بأكمله يقف خلف قواته المسلحة”. وفي رسالة مباشرة إلى واشنطن، حذّر من أنّ أي ضربة أمريكية “ستخلّف عواقب لا يمكن تداركها”، مستطرداً: “الإيرانيون لا يستجيبون للغة التهديد”.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الإسرائيلي بأنه “غير قانوني” وتوعّدت بردّ حازم على أي طرف يشارك فيه.

وفي السياق ذاته شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أنّ التلاحم بين الدولة والمجتمع هو “صمام الأمان” في مواجهة الضغوط الخارجية، مؤكداً في رسالة إلى مجلس الوزراء أن الوحدة الوطنية ستحول دون اختراق إيران أو زعزعة استقرارها.