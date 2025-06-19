الشهري يكشف هدف المنتخب السعودي في الكأس الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث صالح الشهري لاعب المنتخب السعودي، عن مواجهة منتخب الولايات المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية 2025.

الشهري أكد أن المنتخب الأمريكي يُعد الأفضل في المجموعة، مما يمنح اللقاء طابعًا خاصًا من الإثارة والحماس، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“نخوض مباراة ضد المستضيف وأفضل فرق المجموعة. نحب هذا النوع من التحديات، ونتمنى أن نظهر بصورة جيدة جدًا”.

-“التنظيم ممتاز جدًا، صحيح أن السفر كان مرهقًا كما حدث معنا بالأمس، لكن الأمور حُلت، ونحن نعلم أن هذه تجربة جديدة، ويجب أن نتقبل كل ما يأتي في طريقنا، ونؤدي كل شيء بأفضل صورة”.

-“الاستشفاء بعد المباريات مهم جدًا، ونحن نأخذ وقتنا الكامل لذلك. صحيح أن السفر متعب، لكنه جزء من البطولة، ويجب أن نتصرف باحترافية أمام كل التحديات”.

-“البداية دائمًا صعبة في البطولات، لكننا حصلنا على النقاط الثلاث، وهذا هو الأهم. أما التسجيل، فشرف كبير لي أن أمثل بلدي بأفضل صورة، وآمل أن نواصل هذا المسار حتى نتأهل إلى الدور المقبل”.