يوفنتوس يحذر منافسيه بخماسية في شباك العين

عدن - ياسمين عبد العظيم - سحق يوفنتوس الإيطالي نظيره العين الإماراتي (5-0)، فجر اليوم الخميس، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025، ليتصدر المجموعة السابعة.

وسجل الأهداف كل من: راندال كولو مواني (11، 45+4)، فرانسيسكو كونسيساو (21، 58)، وكينان يلدز (31).

وبدأت المباراة بهدوء، لكن يوفنتوس فرض سيطرته مبكرًا بهدف مواني، الذي جاء برأسية إثر عرضية ألبرتو كوستا.

وضاعف كونسيساو النتيجة بتسديدة بعد تمريرة ألبرتو، ثم أضاف يلدز الثالث بصاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر العين فرصًا عبر سفيان رحيمي ولابا كودجو، بينما تصدى حارس يوفنتوس دي جريجوريو لتسديدات خطيرة.

وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز مواني الهدف الرابع من انفراد.

وفي الشوط الثاني، أُلغي هدف للعين بداعي التسلل، ثم أضاف كونسيساو الخامس لليوفي بتسديدة متقنة.

وتألق حارسا الفريقين، حيث منع باتريسيو أهدافًا أخرى ليوفنتوس، بينما تصدى دي جريجوريو لتسديدة صاروخية من كودجو.

بهذا الفوز، جمع يوفنتوس 3 نقاط متربعًا على الصدارة، متفوقًا على مانشستر سيتي الوصيف بفارق الأهداف، بينما يتذيل العين الترتيب دون نقاط، ويحتل الوداد المغربي المركز الثالث بلا رصيد أيضا.