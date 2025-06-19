نتائج الأندية العربية في الجولة الأولى من مونديال الأندية 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: شهدت الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 مواجهات مثيرة بمشاركة خمسة أندية عربية، وجاءت نتائجها متباينة:

الهلال السعودي قدم مباراة كبيرة وتعادل 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني، في مواجهة أثبت فيها الفريق السعودي جدارته بالمنافسة.

العين الإماراتي تلقى خسارة ثقيلة أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-0، في مباراة كشفت الفارق الكبير في المستوى.

الوداد المغربي خسر بهدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم محاولاته الدفاعية المستميتة.

الأهلي المصري خرج بتعادل سلبي 0-0 أمام إنتر ميامي الأمريكي، في لقاء اتسم بالندية والصلابة الدفاعية.

الترجي التونسي سقط أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة 2-0، بعد أداء متوسط لم يكن كافيًا لتفادي الهزيمة.

الجولة الأولى أظهرت تحديات كبيرة أمام الأندية العربية، مع بروز الهلال كنقطة الضوء الأبرز.