اخبار الخليج / اخبار اليمن

الأكثر مساهمة تهديفيًا في كأس العالم للأندية 2025

0 نشر
0 تبليغ

  • الأكثر مساهمة تهديفيًا في كأس العالم للأندية 2025 1/2
  • الأكثر مساهمة تهديفيًا في كأس العالم للأندية 2025 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر الأكثر مساهمة تهديفيًا في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 تألق العديد من النجوم على مستوى التسجيل وصناعة الأهداف، وجاء الفرنسي أوليسي في صدارة القائمة بـ4 مساهمات مباشرة.

وفي المركز الثاني بـ3 مساهمات جاء كل من الفرنسي كينغسلي كومان، والألماني جمال موسيالا، والنجم المخضرم توماس مولر.

أما اللاعبون الذين ساهموا بهدفين، فشملت القائمة تنوعًا كبيرًا من الجنسيات، حيث ضمت: ساشا بوي كفاراتسخيليا، لويز أراخو، ماركوس أكونيا، فيل فودين، ألبيرتو كوستا، كولو مواني، كيفرين تورام، كونسيساو.

أداء هجومي لافت ومنافسة شرسة في السباق التهديفي، تعكس القيمة الفنية العالية للبطولة هذا العام.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا