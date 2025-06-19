الأكثر مساهمة تهديفيًا في كأس العالم للأندية 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 تألق العديد من النجوم على مستوى التسجيل وصناعة الأهداف، وجاء الفرنسي أوليسي في صدارة القائمة بـ4 مساهمات مباشرة.

وفي المركز الثاني بـ3 مساهمات جاء كل من الفرنسي كينغسلي كومان، والألماني جمال موسيالا، والنجم المخضرم توماس مولر.

أما اللاعبون الذين ساهموا بهدفين، فشملت القائمة تنوعًا كبيرًا من الجنسيات، حيث ضمت: ساشا بوي كفاراتسخيليا، لويز أراخو، ماركوس أكونيا، فيل فودين، ألبيرتو كوستا، كولو مواني، كيفرين تورام، كونسيساو.

أداء هجومي لافت ومنافسة شرسة في السباق التهديفي، تعكس القيمة الفنية العالية للبطولة هذا العام.