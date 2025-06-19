موقعة ريال مدريد تنصف الدعيع.. وتجبر ميدو على الاعتذار

عدن - ياسمين عبد العظيم - استعاد الإعلامي خالد الشنيف، نجم الكرة السعودية السابق، ما قاله حارس مرمى الهلال التاريخي، محمد الدعيع، بشأن ما يمكن أن يصل إليه “الزعيم”، مع هذه المجموعة من اللاعبين.

وخرج الهلال بتعادل ثمين مع ريال مدريد الإسباني (1-1)، في افتتاح مشواريهما بكأس العالم للأندية، أمس الأربعاء.

واستعرض الشنيف ما قاله الدعيع قبل عام، ردا على تشكيك محمد نور، نجم الاتحاد السابق، في قدرات الهلال، حيث أكد الحارس السابق: “مع هذا الفريق، لا أخشى ريال مدريد أو برشلونة.. هذه المجموعة من اللاعبين يمكنها فعل أي شيء”.

كذلك، أجبر التعادل الذي خرج به الهلال ضد الريال، أحمد حسام “ميدو”، نجم الكرة المصرية السابق، على الاعتذار لجماهير “الزعيم” في تصريحات تلفزيونية، بعدما توقع في وقت سابق ألا يتخطى الهلال دور مجموعات كأس العالم.