كوريا الشمالية تدين الهجمات الإسرائيلية على إيران.. وتحذر من حرب واسعة النطاق

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأضاف المتحدث أن ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد تحرك عسكري، بل عمل “غير قانوني” يهدد بإشعال فتيل صراع إقليمي شامل في منطقة الشرق الأوسط، محملاً الولايات المتحدة والقوى الأوروبية المسؤولية عن دعمها المستمر لتل أبيب.

وأكد أن “الوضع المتدهور على الساحة الدولية اليوم يعكس بوضوح أن إسرائيل، المدعومة من أميركا والغرب، باتت تمثل تهديداً صريحاً للسلام في الشرق الأوسط، وعاملاً رئيسياً في زعزعة الاستقرار العالمي.”

وحذرت بيونج يانج من أن مساندة الغرب للعمليات الإسرائيلية وموقفه المعارض لما وصفته بـ”الحق المشروع لإيران في الدفاع عن نفسها”، من شأنه أن يدفع الأوضاع إلى نقطة اللاعودة، مضيفة أن المجتمع الدولي يشهد بوضوح هذا الانحياز الغربي الذي يزيد المشهد توتراً.

وأشار البيان إلى أن هذه السياسات لا تكتفي بتقويض الاستقرار الإقليمي فحسب، بل تفتح الباب أمام سيناريوهات كارثية يصعب التكهن بنتائجها، مشدداً على أن استمرار هذا النهج “سيقود الشرق الأوسط إلى هاوية لا يمكن السيطرة عليها.”