سالزبورج يتصدر مجموعة الريال والهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - استهل ريد بول سالزبورج النمساوي مغامرته في كأس العالم للأندية 2025، فجر اليوم الخميس بتوقيت جرينتش، بالفوز على باتشوكا المكسيكي (2-1) ضمن المجموعة الثامنة.

وتصدر سالزبورج المجموعة برصيد 3 نقاط، في ظل تعادل الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني (1-1).

وتوقفت المباراة لمدة ساعة ونصف، في الشوط الثاني، بسبب سوء الأحوال الجوية في سينسيناتي.. وهو أمر مشابه لتأخر انطلاق مواجهة ماميلودي صن داونز وأولسان، بسبب عاصفة في أورلاندو.

وبدأ باتشوكا المباراة بخطورة، لكن الحارس كريستيان تسافيشيتسكي (18 عامًا) تصدى لتسديدات سالومون روندون (10، 31) وإلياس مونتييل (11).

وسجل أوسكار جلوخ هدف سالزبورج الأول (42).

وبعد الاستراحة، تصدى تسافيشيتسكي لانفراد روندون (52).

وتوقفت المباراة (55) ثم استؤنفت، فأدرك براين جونساليس التعادل لباتشوكا من ركلة حرة (56)، إلا أن كريم أونيسيو منح الفوز لسالزبورج برأسية (76).