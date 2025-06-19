مستوى الريال ضد الهلال يؤكد … المونديال يُلعب في توقيت سيء

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي إيدو بيدال عن تعادل ريال مدريد أمام الهلال.

إيدو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“لقد شاهدنا الريال يقدم نفس الأداء الذي قدمه في الموسم الماضي”.

“نفس الوضع أيضًا شاهدناه مع أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان”.

“ما يحتاج إليه هؤلاء اللاعبين هو الراحة”.

هي إشارة منه إلى أن توقيت إقامة مونديال الأندية يعتبر سيئًا للأندية الأوروبية، بحكم أن لاعبيها مرهقين للغاية بعد موسم طويل وشاق، وكانوا في حاجة ماسة إلى عطلة صيفية.