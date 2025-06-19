أسعار الذهب اليوم الخميس.. هدوء نسبي لـ عيار 21

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجلت أسعار الذهب استقرارا نسبيًا، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، مع انطلاق التعاملات في محلات الصاغة المصرية.

وقال أمير رزق، عضو رابطة تجار الذهب، إن السوق المحلية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة، متأثرة بتراجع الأسعار عالميًا نتيجة حركة تصحيح وجني أرباح بعد موجة ارتفاع سابقة.

وأضاف في تصريحات لـ”تليجراف مصر” أن الأسواق العالمية تأثرت بحالة ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وهو ما خفف من زخم الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وانعكس ذلك سريعًا على السوق المصرية.

وأشار رزق إلى أن تراجع الطلب المحلي واستقرار سعر صرف الدولار ساهما في تعميق الانخفاض، مؤكدًا أن الأوضاع الجيوسياسية لم تكن كافية لوقف هذا التراجع في ظل حالة الترقب العالمي.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 عند مستوى 5497 جنيهًا للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 مستوى 4810 جنيهات للجرام بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4123 جنيهًا للجرام بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 3207 جنيهات للجرام بدون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

قُدر سعر الجنيه الذهب اليوم عند مستوى 38480 جنيهًا بدون احتساب المصنعية.