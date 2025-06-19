شكرا لاهتمامكم بخبر سلطان الجابر يبحث مع رئيس «بلاكستون» الأمريكية تسريع نمو الصناعات المتقدمة والان مع التفاصيل



في إطار حضور إماراتي بارز ضمن فعاليات منتدى الطاقة العالمي في واشنطن، التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع ستيفن شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون الأمريكية، إحدى أبرز المجموعات الاستثمارية الرائدة في العالم.



وبحث الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة XRG، مع شوارزمان، دور الاستثمارات العالمية في دعم الاقتصادات وتسريع نمو الصناعات المتقدمة.

ريادة إماراتية.. ورؤية لمستقبل الذكاء الاصطناعي

وكان الدكتور سلطان الجابر أكد في كلمته أمام المنتدى، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، رسّخت مكانتها العالمية في ريادة الابتكار والتكنولوجيا، داعياً إلى تضافر جهود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات لمواكبة تسارع نمو الذكاء الاصطناعي ومتطلباته.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكل المرحلة التالية من التطور البشري، وأن التفوق فيه لا يتطلب فقط تطوير الخوارزميات، بل يستدعي توفير طاقة هائلة لتشغيل مراكز البيانات العملاقة، ما يضع ضغوطاً غير مسبوقة على منظومة الطاقة.

وأوضح الدكتور سلطان الجابر، أن شبكات الكهرباء القديمة لم تعد قادرة على تلبية احتياجات المستقبل، وأن الوقت قد حان لتطوير بنية تحتية حديثة، وتسريع إصدار التراخيص، واستثمار مليارات الدولارات في مصادر موثوقة مثل الطاقة النووية والغاز والطاقة المتجددة.

شراكات استراتيجية.. وأرقام إماراتية لافتة



وأكد الدكتور سلطان الجابر، أن الولايات المتحدة تُمثل وجهة استثمار رئيسية لدولة الإمارات، موضحاً أن الشركات الإماراتية تتعاون مع نظيراتها الأمريكية في أكثر من 50 منشأة عبر 18 ولاية، في مختلف مجالات الطاقة.

ولفت إلى أن شركة XRG تُعد شريكاً أساسياً في أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في تكساس، فيما ارتفعت السعة التشغيلية لشركة «مصدر» في أمريكا إلى 5.5 غيغاواط، معلناً عن افتتاح مكتب مشترك لـ«مصدر» و«XRG» في واشنطن، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

تحديات الكهرباء.. وخريطة طريق للحلول



وقال الدكتور سلطان الجابر إن أي مركز بيانات حديث يستهلك كهرباء تعادل استهلاك مدينة كبرى مثل بيتسبرغ، وهو ما يتطلب مضاعفة إمدادات الطاقة، وتدريب أكثر من مليون فني كهربائي، إلى جانب تسريع تبني تقنيات الجيل التالي مثل «المفاعلات المعيارية الصغيرة» والطاقة الاندماجية.

وكشف أن خريطة طريق شاملة تم وضعها بالتعاون مع «المجلس الأطلسي» و«MGX» و«XRG»، تضمنت حلولًا لتجاوز التحديات، أبرزها تطوير السياسات، وتأهيل الكوادر، وتسريع التراخيص، وإزالة المعوقات التي تواجه شبكات الكهرباء.

الذكاء الاصطناعي والطاقة.. توأمان المستقبل



وفي ختام كلمته، شدد الدكتور سلطان الجابر على أن الذكاء الاصطناعي والطاقة هما «توأمان للتقدم البشري»، محذراً من أن التأخر في تطوير شبكات الكهرباء يمكن أن يعيق تقدم البشرية بأسرها، مشيراً إلى أن معالجة هذا التحدي تبدأ بخريطة طريق واضحة، وسياسات داعمة، واستثمارات استراتيجية، ونهج عملي وشامل.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في منتدى الطاقة العالمي في وقتٍ تؤكد فيه على موقعها كشريك عالمي موثوق في قضايا التكنولوجيا والطاقة، بما يعزز من مكانتها الجيوسياسية والاقتصادية في مسار التحول العالمي نحو المستقبل.

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