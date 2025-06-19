الهلال تعرض للظلم أمام ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الناقد الرياضي حمد المنتشري أن الهلال كان يستحق الفوز على ريال مدريد، خلال مواجهتهما في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

المنتشري أشار إلى أن الزعيم قدم واحدة من أفضل مبارياته التاريخية، معتبرًا أن نتيجة التعادل لا تعكس الأداء الحقيقي للفريق، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” دورينا غير”، حيث قال:

-“مباراة الهلال أمام ريال مدريد كانت خيالية، والفريق ظهر بشكل أكثر من رائع على كافة المستويات”.

-“أرى أن الهلال تعرّض للظلم بالتعادل، والنتيجة العادلة كانت يجب أن تكون فوز الزعيم بلا شك”.

-“الهلال قدم واحدة من أفضل مبارياته في تاريخه، وكان اللقاء ممتعًا ومليئًا بالإثارة”.