أرنولد: مباراة الهلال مذهلة ومخيبة للآمال

عدن - ياسمين عبد العظيم - الدولي الإنجليزي أطلق مسيرته مع الميرينجي أمام “الزعيم”

لعب ترينت ألكسندر-أرنولد مباراته الرسمية الأولى مع فريقه الجديد، ريال مدريد الإسباني، ضد الهلال السعودي مساء أمس الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة من مونديال الأندية.

وصرح النجم الإنجليزي عقب اللقاء: “كانت مباراتي الأولى مذهلة.. اللعب لريال مدريد أمر يحلم به الجميع، مع أننا أيضًا نشعر بخيبة أمل لعدم فوزنا.. الانتصار في كل مباراة أمر متجذر في عقلية ريال مدريد.. كانت هناك العديد من الإيجابيات، خاصةً في الشوط الثاني”.

وأضاف: “في الشوط الثاني، استحوذنا على الكرة، وهو ما افتقرنا إليه في الشوط الأول.. ينبغي علينا امتلاك الكرة لأطول فترة ممكنة.. قدمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني، وأجبرناهم على الدفاع أكثر، ووصلنا إلى منطقتهم.. ركلات الجزاء أمور تحصل في كرة القدم، ولا يجب إلقاء اللوم على أحد”.

وأردف أرنولد: “هناك أمور يتعين علينا العمل عليها، وأنا متأكد من أننا سنقدم أداءً أفضل في المباراة القادمة”.

وفيما يتعلق بدعم المشجعين، صرح ظهير ليفربول السابق: “كان الأمر مذهلًا.. لاحظت هذا الدعم منذ لحظة انضمامي للفريق.. جماهير ريال مدريد منتشرة في جميع أنحاء العالم، تشعر بالدعم في الفندق والتدريبات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.. نريد أن نشكرهم.. لقد حظينا بمساندة رائعة من المدرجات”.

واختتم: “أتعلم الإسبانية منذ شهرين.. عندما علمت بقدومي، كنت أريد التعلم حتى أتكيف بشكل أفضل.. كان ذلك مهمًا بالنسبة لي.. إنه بلد جديد، فريق جديد، ومدينة جديدة.. من المهم أن تظهر نيتك للتأقلم مع الثقافة، على أفضل وجه ممكن.. هذا ما أقوم به”.