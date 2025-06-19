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إيقاف لقاء باتشوكا وسالزبورج في مونديال الأندية

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  • إيقاف لقاء باتشوكا وسالزبورج في مونديال الأندية 1/3
  • إيقاف لقاء باتشوكا وسالزبورج في مونديال الأندية 2/3
  • إيقاف لقاء باتشوكا وسالزبورج في مونديال الأندية 3/3

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عدن - ياسمين عبد العظيم - سوء الأحوال الجوية يؤثر على بعض مباريات البطولة

شهدت مباراة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي، في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، توقفا مفاجئا بسبب سوء الأحوال الجوية، اليوم الخميس.

وعرفت المواجهة، التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، أمطارا غزيرة غمرت أرض الملعب، ما دفع الحكم الجزائري مصطفى غربال لإيقاف اللعب بشكل مؤقت، في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير حينها لتقدم سالوبورج 1/0.

وتم إخلاء أجزاء من المدرجات، بينما جرى توجيه اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية إلى غرف الملابس، حفاظا على سلامتهم، دون إصدار قرار رسمي بشأن مصير المباراة، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

يذكر أن المجموعة الثامنة تضم أيضا ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي، اللذين تعادلا (1/1) أمس الأربعاء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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