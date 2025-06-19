حقيقة انتقال جويلينتون إلى الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية سعودية حقيقة انتقال جويلينتون، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إلى دوري “روشن” في الموسم المقبل.

وكانت شبكة “TBR Football” البريطانية، قد تحدثت عن وصول عروض من المملكة، للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي.

لكن جون إنجليس، وكيلة أعمال جويلينتون، نفت تلك الأنباء في تصريحات لصحيفة “الرياضية”، قائلةً: “لم نتلقَ أي عروض من السعودية”.

ويقدم صاحب الـ28 عامًا مستويات مميزة مع الفريق الإنجليزي، منذ الانتقال إلى صفوفه من هوفنهايم الألماني، في عام 2019.

وخلال الموسم المنصرم، شارك اللاعب البرازيلي في 37 مباراة مع الماكبايس بمختلف المسابقات، وسجل 4 أهداف وصنع 3.

ويجيد جويلينتون كلاعب ارتكاز وصانع ألعاب، بالإضافة إلى قدرته على اللعب كجناح أيسر، وينتهي عقده مع نيوكاسل في صيف 2028.