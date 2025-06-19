مواني يقود هجوم يوفنتوس.. وربيعة يتصدر تشكيل العين

عدن - ياسمين عبد العظيم - ربيعة يظهر مع العين بعد رحيله عن الأهلي المصري

أعلن إيجور تودور، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة العين الإماراتي، فجر اليوم الخميس، في إطار لقاءات المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تشكيل اليوفي كالتالي:

“دي جريجوريو، كوستا، كيلي، كالولو، كامبياسو، سافونا، ماكيني، تورام، كونسيساو، يلدز، مواني”

في المقابل، يبدأ العين بتشكيل مكون من:

“باتريسيو، كوامي، راتنيك، رامي ربيعة، زابالا، بارك جونج-وو، بالاسيوس، سفيان رحيمي، تراوري، لابا كودجو، كاكو”.

وتضم المجموعة السابعة أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي، اللذين تواجها أمس الأربعاء، وانتصر الأول (2-0).