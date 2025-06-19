شكرا لاهتمامكم بخبر برسائل تحريضية وصور وشعارات.. اختراق بث التلفزيون الإيراني والان مع التفاصيل



في صعيد الحرب السيبرانية والإعلامية بين إيران وإسرائيل، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مساء الأربعاء، أن عدداً من قنواتها تعرض لاختراق إلكتروني أدى إلى تشويش وبث محتوى غير رسمي.

ووفقاً لبيان صادر عن المؤسسة، فقد تم عرض مشاهد من التظاهرات والاحتجاجات النسائية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، وذلك بدلاً من البرامج الرسمية المجدولة.

كما ظهر على الشاشة شعار جماعة “فجر الأسود”، التي وصفتها الهيئة بأنها جهة معادية تقود “حملة دعائية وتحريضية”.

ولم يقف الأمر عند بث اللقطات فحسب، بل تضمن الاختراق أيضاً رسالة صوتية لمذيعة مجهولة الهوية دعت فيها الشعب الإيراني إلى “الانتفاض ضد النظام”، في ما وصفته السلطات الإيرانية بـ”تصعيد خطير واستفزاز إعلامي منظم”.

ويأتي هذا الحادث بعد 48 ساعة فقط من تصريحات نارية أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال فيها: “عاصفة ستهب فوق سماء طهران وستدمر مؤسسات النظام”، في إشارة إلى تصعيد محتمل في العمليات الإسرائيلية ضد المصالح الإيرانية.

ويُعد هذا الهجوم الإلكتروني تطوراً جديداً في مسار الصراع المتنامي بين تل أبيب وطهران، لا سيما على جبهة الفضاء السيبراني، حيث تتبادل الدولتان منذ سنوات عمليات اختراق إلكترونية معقدة وموجهة.

وكانت إسرائيل قد نفذت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، هجوماً استهدف أحد المباني التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ما يعزز من فرضية وجود ارتباط مباشر بين العملية العسكرية والهجوم السيبراني الذي تلاها.

ويخيم التوتر على المنطقة في ظل تسارع وتيرة التصعيد بين الطرفين، وسط تحذيرات دولية من انزلاق الأمور نحو مواجهة أوسع تشمل أذرع الطرفين في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

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