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تصريحات هويسين بعد مباراته الاولى مع الريال

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  • تصريحات هويسين بعد مباراته الاولى مع الريال 1/2
  • تصريحات هويسين بعد مباراته الاولى مع الريال 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- شارك ديان هويسين لاعب الريال الجديد اساسيا في التعادل الايجابي 1-1 ضد الهلال، امس الاربعاء ، في الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة مونديال الاندية.

ديان هويسين لاعب الريال علق عقب انتهاء المباراة قائلا:

“كنا نعلم أن الهلال يملك مستوى جيدا ولم يفاجئنا ، شعرت بالراحة سواء مع اسينسيو أو مع تشواميني”.

“أعتقد أنني قدمت أداءا جيدا في اول ظهور لي، أتوقع أننا كنا نستحق ان نحقق نتيجة افضل ، لكن لم يكن ذلك ممكنا وعلينا الاستمرار في العمل”.

وعن الطقس: “مازلت اتصبب عرقا ، الجو حار جدا، لكن هذا ينطبق على الفريقين”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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