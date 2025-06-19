تصريحات هويسين بعد مباراته الاولى مع الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- شارك ديان هويسين لاعب الريال الجديد اساسيا في التعادل الايجابي 1-1 ضد الهلال، امس الاربعاء ، في الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة مونديال الاندية.

ديان هويسين لاعب الريال علق عقب انتهاء المباراة قائلا:

“كنا نعلم أن الهلال يملك مستوى جيدا ولم يفاجئنا ، شعرت بالراحة سواء مع اسينسيو أو مع تشواميني”.

“أعتقد أنني قدمت أداءا جيدا في اول ظهور لي، أتوقع أننا كنا نستحق ان نحقق نتيجة افضل ، لكن لم يكن ذلك ممكنا وعلينا الاستمرار في العمل”.

وعن الطقس: “مازلت اتصبب عرقا ، الجو حار جدا، لكن هذا ينطبق على الفريقين”.