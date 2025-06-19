شكرا لاهتمامكم بخبر أول تعليق من كوريا الشمالية عن الهجوم الإسرائيلي على إيران والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق رسمي لها على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، أدانت كوريا الشمالية بشدة، فجر الخميس، الضربات الجوية التي شنّها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف في إيران، معتبرة أنها «عمل غير قانوني» و«جريمة ضد الإنسانية».

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيونغ يانغ عن «قلق بلاده البالغ إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي»، محذرًا من أن هذه الضربات قد تشعل «فتيل حرب شاملة جديدة في الشرق الأوسط».

وقال المتحدث إن «قتل المدنيين في الهجمات الإسرائيلية يمثل جريمة لا تُغتفر ضد الإنسانية»، داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، إلى الامتناع عن تأجيج الصراع ودفع المنطقة إلى حافة الانفجار.

وجاء الموقف الكوري الشمالي في وقت تتسارع فيه التحذيرات الدولية من توسع رقعة الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران إلى ساحة إقليمية أوسع، مع دخول أطراف غير مباشرة على خط المواجهة، وتصاعد المخاوف من تدخل أمريكي مباشر قد يغيّر معادلة الردع بالكامل.

وتحتفظ كوريا الشمالية بعلاقات وثيقة مع إيران، لا سيما في المجالات العسكرية والتقنية، وكانت بيونغ يانغ قد أبدت في أكثر من مناسبة دعمها للبرنامج النووي الإيراني، متهمة إسرائيل والولايات المتحدة بـ«ازدواجية المعايير» في التعامل مع الملف النووي في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الإدانة الشديدة من كوريا الشمالية وسط موجة من المواقف الدولية المتباينة، حيث دافعت الولايات المتحدة وعدة دول غربية عن «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، بينما أبدت أطراف أخرى قلقها من اتساع رقعة الحرب واحتمال انزلاق المنطقة إلى نزاع شامل.

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