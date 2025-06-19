بونو: أظهرنا للعالم من هو الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - أبدى المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، سعادته بالتعادل مع ريال مدريد الإسباني (1-1)، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية، على ملعب هارد روك في ميامي.

واعتبر الحارس، الذي تصدى لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، أن لاعبي “الزعيم” كانوا على قدر عالٍ من الالتزام الفني والانضباط التكتيكي، بالإضافة للروح العالية والإصرار على الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: “أظهرنا للعالم من هو الهلال، ولعبنا مباراة قوية ضد منافس كبير جدا، ويضم لاعبين مميزين”.

وتابع الحارس المغربي: “لقد كانت مباراة تكتيكية عالية، حيث لعبنا أمام خصم صعب للغاية، والحمد لله على النتيجة”.

يذكر أن بونو تصدى لركلة جزاء الثامنة في مسيرته، منها 3 مع الهلال، جميعها في موسم 2024-2025.