أتلتيكو يخوض مرانه الأخير في لوس أنجلوس قبل المباراة الحاسمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - خاض أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء، مرانه الأخير في لوس أنجلوس، قبل المغادرة إلى مدينة سياتل لخوض مباراته الثانية في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي.

وشهد المران الجماعي اليوم غياب النجمين الفرنسي أنطوان جريزمان، والنرويجي ألكسندر سورلوث، اللذين اكتفيا بأداء تدريبات فردية داخل صالة الألعاب البدنية.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الأتلتي إلى مدينة سياتل خلال الساعات المقبلة من أجل المباراة “الحاسمة” في مشوار الفريق في البطولة، بعد خسارته القاسية في الجولة الافتتاحية (4-0) أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيعود الفريق المدريدي مجددا إلى لوس أنجلوس بعد الانتهاء من مباراة سياتل، لخوض المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام بوتافوجو البرازيلي.

وينفرد “بي إس جي” بصدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام بوتافوجو، الذي هزم الفريق الأمريكي في الجولة الماضية (2-1).