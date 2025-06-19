طقس الخميس.. شديد الحرارة على الصعيد وجنوب سيناء

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الخميس، طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن درجات الحرارة تنخفض ليلاً لتسود أجواء معتدلة في كافة الأنحاء، بينما تكون الأجواء معتدلة فجراً وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية صباحية

كما تشهد البلاد شبورة مائية تبدأ من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

مدن القناة

وسط سيناء

شمال الصعيد

الرياح وحالة الملاحة:

نشاط رياح على مناطق من خليج السويس وجنوب سيناء، وأحيانًا على السواحل الشمالية.

سرعة الرياح: تتراوح من 28 إلى 34 كم/س في معظم المناطق، وقد تصل إلى 30 كم/س أحيانًا.

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل – ارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75 متر) – الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل – ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2 متر) – الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس