إنزاجي ينجو من ريال مدريد وألونسو لأول مرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجا الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال السعودي، لأول مرة من الهزيمة أمام ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو، وذلك بالتعادل مع الفريق الملكي (1-1) اليوم الأربعاء، على ملعب هارد روك في ميامي الأمريكية، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال الأندية.

ونجح إنزاجي في كسر عقدته أمام الميرينجي، حيث سبق أن التقى به مرتين، عندما كان مدربًا لإنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وخسر في كلتيهما.. الأولى بنتيجة 2-0، والثانية (1-0).

كما التقى الإيطالي مع ألونسو مرة واحدة قبل اليوم، حينما كان على رأس النيراتزوري، وألونسو مدربًا لباير ليفركوزن، في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الألماني (1-0).