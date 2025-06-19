بيجولا تودع برلين مبكرا أمام سامسونوفا

عدن - ياسمين عبد العظيم - ودعت الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الثالثة عالميا، بطولة برلين المفتوحة للتنس، التي تحمل لقبها، بخسارتها اليوم الأربعاء في الدور الثاني أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا بمجموعتين لواحدة.

وحسمت اللاعبة الأمريكية المجموعة الأولى لصالحها في شوط كسر التعادل ‘التاي بريك’ بنتيجة 7-6 (10-8)، ولكنها خسرت المجموعة الثانية بنتيجة 5-7.

وفي المجموعة الثالثة، كانت اللاعبة الأمريكية متقدمة (5-4) وأمامها نقطتان للحسم، ولكنها فرطت في هذه الفرصة بغرابة شديدة، لتمهد الطريق للاعب الروسية التي قامت بـ”ريمونتادا” رائعة حسمت بها المجموعة واللقاء بنتيجة 7-6 (7-5)، بعد 3 ساعات ونصف من المنافسة.

بهذه النتيجة، أوقفت سامسونوفا مسلسل تفوق الأمريكية في آخر 3 مواجهات بينهماِ، لتحقق انتصارها الثاني، في سادس مواجهة تجمعهما، حيث كانت الأولى في بطولة ويمبلدون المفتوحة قبل 4 سنوات بمجموعتين لواحدة.

وستنتظر المصنفة الـ20 عالميا في ربع النهائي المتأهلة من مواجهة البولندية ماجدالينا فريخ والأمريكية أماندا أنيسيموفا.