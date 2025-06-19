اخبار الخليج / اخبار اليمن

الأهلي الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور الثاني بكأس العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور الثاني بكأس العالم للأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور الثاني بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث المغربي يوسف بوخريص مدرب فريق العين الإماراتي للشباب، عن توقعاته لمجموعة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال بوخريص عبر زووم في تصريحات ببرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: “الأهلي قادر على تقديم مباراة قوية أمام بالميراس البرازيلي وتخطي الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم التعادل ضد إنتر ميامي”.

وأضاف: “الأهلي دعم صفوفه بصفقات قوية وهو الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور المقبل من البطولة القارية رفقة الهلال لأنه يمتلك العديد من اللاعبين المميزين”.

واختتم حديثه قائلًا: “اللاعب العربي ينقصه الايجابية في اللعب من أجل الفوز على الأندية الأوروبية الكبرى بالبطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية”.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا