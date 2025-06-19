اخبار الخليج / اخبار اليمن

محافظ دمياط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.. لينك باشر للنتيجة

0 نشر
0 تبليغ

محافظ دمياط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.. لينك باشر للنتيجة

شكرا لاهتمامكم بخبر محافظ دمياط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.. لينك باشر للنتيجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة من العام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى  ٣٣٩٦٨  طالب وطالبة،  حضر ٣٣٤٢٣  طالب، نجح منهم ٢٤٩٣٧  طالب بمعدلات نجاح بلغت ٧٤.٦١ %، كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠%

وأجرى ” محافظ دمياط ” اتصالات هاتفية مع الأوائل  ” أحمد جمال الغزاوي وهمسة حسن إبراهيم وجومانة العربى يوسف ” حيث هنأهم بتفوقهم معربًا عن أصدق امنياته  لهم بدوام التوفيق والسداد..

ولمعرفة النتيجة الدخول على الرابط التالى..
https://onelink.to/tr4k7c

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا