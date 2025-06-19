محافظ دمياط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.. لينك باشر للنتيجة

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة من العام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣٣٩٦٨ طالب وطالبة، حضر ٣٣٤٢٣ طالب، نجح منهم ٢٤٩٣٧ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٧٤.٦١ %، كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠%

وأجرى ” محافظ دمياط ” اتصالات هاتفية مع الأوائل ” أحمد جمال الغزاوي وهمسة حسن إبراهيم وجومانة العربى يوسف ” حيث هنأهم بتفوقهم معربًا عن أصدق امنياته لهم بدوام التوفيق والسداد..

ولمعرفة النتيجة الدخول على الرابط التالى..

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