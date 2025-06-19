جونزالو جارسيا: قاتلنا حتى النهاية ضد الهلال.. وسعيد بهدفي بشكل لا يُصدق

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبر جونزالو جارسيا، لاعب ريال مدريد الشاب، عن سعادته رغم تعادل فريقه مع الهلال السعودي بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، مؤكدًا أن النتيجة جاءت بطعم “مر وحلو” في آن واحد، رغم الأداء القتالي الذي قدمه الفريق حتى اللحظات الأخيرة.

وقال جارسيا، في تصريحاته عبر شبكة “DAZN”: “لدي شعور مر وحلو في نفس الوقت. كنا نريد الفوز، ونطمح لبداية قوية بنتيجة إيجابية، لكننا قاتلنا حتى النهاية. الهلال قدم مباراة كبيرة، وأنا واثق أن هذه النقطة ستكون مهمة في النهاية”.

وعن ركلة الجزاء التي أهدرها زميله فيديريكو فالفيردي في الوقت القاتل من اللقاء، رفض جارسيا تحميله أي مسؤولية، قائلاً: “ما حدث مع فيدي لا يقلقني، أنا متأكد أنه سيسجل أي ركلة جزاء أخرى سيتولى تنفيذها لاحقًا”.

وتابع: “تسجيل هدفي الأول مع الفريق الأول في أول مباراة أخوضها كأساسي هو امتياز وشعور لا يُصدق. أنا هنا منذ أن كنت طفلًا، وهذه اللحظة تعني لي الكثير”.

واختتم حديثه قائلاً: “أشعر بحماسة كبيرة لخوض المباراتين التاليتين، وسنواصل العمل والمنافسة حتى النهاية”.

كان جارسيا لعب مباراة الهلال أساسيًا بدلًا من كيليان مبابي الذي لم يستطع المشاركة بسبب المرض.