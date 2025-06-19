بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في حادث مروع على الطريق الزراعي بالبحيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أُصيب 11 شخصًا بينهم أطفال في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، على الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية) أمام قرية السبعين التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص

في البداية، تلقى اللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى العام، تفيد بوصول 11 مصابًا في حادث تصادم بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى مكان البلاغ وتبين من خلال الفحص وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية) أمام قرية السبعين التابعة لمركز إيتاي البارود.

نتج عن الحادث إصابة 11 شخصًا، تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أنهم كل من: محمد أحمد محمد، 36 عامًا، عمرو حسن محمد، 52 عامًا، إيمان وليد سليمان، 11 عامًا، رمضان فوزي إسماعيل، 37 عامًا، محمد إسماعيل محمد، 28 عامًا، عمرو رمضان مسعود، 29 عامًا، هيام عبد العاطي محمود، 39 عامًا، محمد أحمد محمد، 17 عامًا، حسن عبيد حسن، 5 أعوام، أحمد محمد إسماعيل، 23 عامًا، حسام إسماعيل، 39 عامًا.

وتم رفع خطام الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.