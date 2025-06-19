هل يحتاج الريال إلى المزيد من الصفقات هذا الصيف …؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي ألفارو بينتو عما يحتاجه ريال مدريد بعد ظهوره الباهت أمام الهلال.

ألفارو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“هل ينقص الريال إلى المزيد من الصفقات؟ كل شيء يعتمد على كيفية عمل الفريق سويًا”.

“قد يكون هناك نقص في مركز 8، لا أعرف إن كان هناك لاعب مبدع يمكن التعاقد معه في ذلك المركز”.

“إذا نجح المدرب تشابي ألونسو في جعل فريقه عدوانيًا للغاية، وجعل الجميع يركضون، فلن يكون من الضروري ضم لاعبين جدد”.