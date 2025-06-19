كورتوا ينتقد بطء الشوط الأول ويدافع عن فالفيردي بعد التعادل مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - أبدى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، استياءه من بطء أداء الفريق خلال الشوط الأول أمام الهلال السعودي، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية عقب اللقاء: “في الشوط الأول لعبنا ببطء شديد، وكان من الصعب علينا إيجاد إيقاع للمباراة. ركلة الجزاء التي احتُسبت ضدنا كانت ساذجة بعض الشيء. لكن بعد ذلك تحسن الأداء، وأصبحنا أسرع وأكثر ديناميكية. إذا حافظنا على نفس المستوى الذي قدمناه في الشوط الثاني، فسيكون ذلك مفيدًا لنا.”

وفيما يخص ركلة الجزاء التي أهدرها زميله فالفيردي في الدقائق الأخيرة، علق قائلا: “فيديريكو يمتلك قدرة تسديد قوية جدًا، وبونو تحرك مبكرًا بعض الشيء، ولهذا كاد أن يفشل في التصدي لها. لا مشكلة، ارفع رأسك يا فيدي، ويجب أن نستمر”.

وحول أسلوب اللعب، أشار كورتوا إلى ضرورة تنويع الأفكار الهجومية، وقال: “علينا أن نحرص على التمرير المتقن بدلًا من الاندفاع الدائم نحو الهجوم. فالفريق يملك لاعبين أصحاب جودة عالية مثل فينيسيوس، رودريجو، وإبراهيم دياز. في الشوط الثاني أدينا بشكل جيد، لكن لم ننجح في ترجمة ذلك إلى فوز”.

واختتم كورتوا تصريحاته بالإشادة بالوافدين الجدد ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسين، حيث قال: “أعتقد أنهما قدما أداءً جيدًا، وإذا وُجد ما يحتاج للتصحيح، فسنقوم بذلك”.