موسم التصدي لركلات الجزاء.. بونو يواصل تألقه مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - عزز المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، سجله المميز في التصدي لركلات الجزاء هذا الموسم، ليحرم ريال مدريد من الانتصار في مواجهة الفريقين مساء الأربعاء، بالجولة الأولى من مونديال الأندية.

وسجّل جونزالو جارسيا أولًا للريال، قبل أن يتعادل الهلال عن طريق روبن نيفيز من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).

وحصل الريال على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن بونو حارس الهلال تألق، وحرم الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي من التسجيل في مرماه بالتصدي للركلة.

وتعد هذه ركلة الجزاء الثالثة التي يتصدى لها بونو مع الهلال، علمًا بأن جميعها كانت في الموسم الحالي، 2024-2025.

وأنقذ بونو شباكه من ركلة جزاء نفذها فرانك كيسي خلال كلاسيكو الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة في الدور نصف النهائي، ورغم ذلك خسر الهلال (3-1).

وفي دوري روشن للمحترفين تصدى أيضا بونو لركلة اليوناني فورتوتنيس خلال الخسارة (3-2) أمام الخليج خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبشكل عام تصدى بونو في مسيرته لـ8 ركلات جزاء، بينما اهتزت شباكه 43 مرة بركلات جزائية.