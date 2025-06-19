تمبكتي يكشف تعليمات إنزاغي لإيقاف خطورة لاعبي ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق حسان تمبكتي، مدافع الهلال، على تعادل فريقه مع ريال مدريد بنتيجة 1-1، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

تمبكتي أوضح أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن المدرب سيموني إنزاغي منحهم تعليمات واضحة للحد من خطورة الفريق الإسباني، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث قال:

-“المباراة كانت صعبة للغاية، وريال مدريد فريق كبير، لكن تعاملنا مع اللقاء بطريقة جيدة”.

-“المدرب طالبنا بعدم السماح للاعبي ريال مدريد بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، وحاولنا تنفيذ هذه التعليمات بأفضل شكل ممكن”.

-“الأجواء الحارة أثرت على أداء الفريقين، لكنها ليست عذرًا، فقد بذلنا كل ما لدينا”.

-“جميع اللاعبين في الهلال على قلب رجل واحد، ونعمل معًا لتقديم مستويات مميزة في البطولة”.