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أهم استنتاج خرج به الريال من مباراة الهلال

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  • أهم استنتاج خرج به الريال من مباراة الهلال 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي باكو غارسيا الاستنتاج الأهم الذي خرج به ريال مدريد من مباراة الهلال.

غارسيا نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تغريدة، وكتب فيها التالي:

“الكثير من العمل يجب القيام به من جانب تشابي ألونسو”.

“هناك الكثير من الأشياء التي يجب تصحيحها، الكثير”.

هي إشارة منه إلى أن الريال لا يزال بحاجة إلى الوقت لكي ينسجم مع أفكار ألونسو، المُطالب بدوره ببذل المزيد من الجهد لإعادة بناء الفريق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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