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شكرا لاهتمامكم بخبر جدول مباريات اليوم الخميس 19 يونيو 2025 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف عبر التقرير التالي على جدول أبرز مباريات اليوم الخميس الموافق 19 يونيو/ حزيران 2025 والقنوات الناقلة لها.
تتواصل اليوم منافسات البطولات القارية على مستوى المنتخبات، حيث يشهد جدول مباريات الخميس مواجهات قوية في بطولتي كأس الكونكاكاف الذهبية وكأس أمم أوروبا تحت 19 عامًا.
وتشارك السعودية في اختبار صعب أمام الولايات المتحدة، بينما تتواصل منافسات دور المجموعات بمواجهات قوية في بطولة أوروبا للشباب بين منتخبات الدنمارك وإسبانيا ورومانيا والجبل الأسود.
مباريات اليوم في كأس الكونكاكاف الذهبية
- كوستاريكا x جمهورية الدومينيكان – 03:00 بتوقيت أبوظبي.
- سورينام x المكسيك – 06:00 بتوقيت أبوظبي.
- السعودية x أمريكا – 05:15 بتوقيت أبوظبي “فجر الجمعة”.
مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا تحت 19 عامًا
- الدنمارك x رومانيا – 09:00 بتوقيت أبوظبي – بي إن سبورتس HD.
- الجبل الأسود x إسبانيا – 09:00 بتوقيت أبوظبي – بي إن سبورتس HD.
جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025
- باتشوكا x سالزبورغ – 02:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي – DAZN
- العين x يوفنتوس – 05:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي – DAZN
- بالميراس x الأهلي – 08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – DAZN
- إنتر ميامي x بالميراس – 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – DAZN
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