شكرا لاهتمامكم بخبر زين الدين زيدان وريان شرقي.. مغامرة كروية جديدة في الأفق والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - في الوقت الذي يتهيأ فيه لتولي قيادة منتخب فرنسا، يبدو أن زين الدين زيدان يضع عينه بالفعل على ريان شرقي ليكون إحدى ركائزه.

وقالت صحيفة “sports” الرياضية الفرنسية إنه “منذ نهاية مغامرته الأخيرة مع ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2021، لم يتولَ زيدان تدريب أي فريق، لكنه ظل يحمل حلمًا واحدًا لا يفارقه: قيادة منتخب فرنسا”.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه بعد أن مدد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الحالي عقده حتى عام 2026 عقب مونديال قطر، اقترب الحلم من أن يصبح حقيقة، إذ أعلن المدرب بداية هذا العام أنه سيرحل بعد كأس العالم المقبلة، ممهدًا الطريق أمام الأسطورة الفرنسية لتولي الدفة.

وقال زيدان في تصريح حديث: “أشعر بأنني أملك الشرعية لتدريب منتخب فرنسا، فقد لعبت فيه لمدة تقارب 12 أو 13 أو 14 سنة، بالطبع هو حلم بالنسبة لي، وأنا متشوق جدًا”.

وأضاف:” لقد احترمت كرة القدم والناس دائمًا، وربما لم يكن الوقت مناسبًا في السابق، لكن عندما يحين الموعد سيكون شرفًا كبيرًا إن أتيحت الفرصة”.

ريان شرقي.. الورقة الرابحة في عقل زيدان



وبحسب العديد من المراقبين، فإن زيدان لن يدخل هذه المغامرة المستقبلية فارغ اليدين؛ بل يحمل معه رؤية واضحة لبناء فريق تنافسي جديد، وركيزته الأولى قد تكون النجم الصاعد ريان شرقي.

شرقي، الذي انضم مؤخرًا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، أظهر تألقًا لافتًا خلال مشاركته في الدور النهائي لدوري الأمم الأوروبية، وهو ما جذب انتباه زيدان وأثار إعجابه، خاصة بعد تتويجه بلقب أفضل مراوغ في الدوري الفرنسي.

وصرح زيدان مؤخرًا عن شرقي قائلًا: “من الجيد أنه فاز بهذا اللقب، لأنه قدم موسمًا رائعًا وكان يستحقه عن جدارة”.

ولا يخفي زيدان حماسه بشأن انتقال شرقي إلى يد المدرب العبقري الإسباني بيب غوارديولا، وهو ما يعزز تطلعاته، ويمنحه الثقة بأن اللاعب سيكون مستعدًا للعب دورٍ محوري في مستقبل المنتخب الفرنسي.

من شرقي إلى زيدان.. جيل يتجدد على يد غوارديولا

الإعلامي الفرنسي جيروم روثين لم يخفِ حماسه كذلك، حيث قال عبر إذاعة “آر إم سي”: “الآن، ريان شرقي سينتقل إلى مجرة كروية مختلفة تمامًا بانضمامه إلى مانشستر سيتي.. غوارديولا سيحاول صقل موهبته على طريقته، وإذا حصل التوافق بينهما فقد نشهد ولادة حقبة جديدة في تاريخ منتخب فرنسا”.

وتابع قائلًا: “أتمنى أن يصبح في الأشهر المقبلة خليفةً جديدًا لنجوم كبار مثل غريزمان، زيدان، أو حتى بلاتيني”.

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