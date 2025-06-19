بالأرقام.. الهلال يحرج ريال مدريد في 45 دقيقة زرقاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - وضع الهلال السعودي نظيره ريال مدريد في موقف محرج خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الطرفين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانتهت أحداث الشوط الأول، بتعادل الفريقين (1-1)، رغم التوقعات التي كانت تصب في مصلحة ريال مدريد، نظرا لفارق الإمكانيات الفنية والتكتيكية.

وتمكن الهلال خلال 45 دقيقة أولى من فرض سيطرته بشكل واضح على مستوى تهديد المرمى والاستحواذ وفرض الأسلوب، وهو نتاج عمل واضح من المدرب الإيطالي سيمون إنزاجي.

وبحسب موقع “سوفا سكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن الهلال امتلك النسبة الأعلى من الاستحواذ بواقع 55% مقابل 45% لريال مدريد، بالإضافة إلى 11 تسديدة متفوقا على بطل أوروبا التاريخي الذي سدد 5 مرات فقط.

وصنع الهلال فرصة محققة على المرمى مقابل واحدة لريال مدريد، ولكنه تفوق على مستوى الركلات الركنية، بحصوله على 5 مقابل لا شيء.

ونجح الهلال في القيام بـ239 تمريرة صحيحة مقابل 207 تمريرات لصالح الريال، بالإضافة لتسجيل هدف بداعي التسلل من السقوط في المصيدة مرتين، مقابل تسلل وحيد على الريال.

وبالتالي، فإن الهلال أحرج ريال مدريد في شوط أول تفوق فيه طولا وعرضا على كافة الأصعدة.