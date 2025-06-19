كيف علق السفير الإسرائيلي السابق بمصر على “صاروخ” كشري أبو طارق

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق ديفيد جوفرين، السفير الإسرائيلي السابق في مصر على المنشور الجديد لمحل كشري أبو طارق عن “صاروخ” الكشري، والذي اثار ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية في إسرائيل.

وأثنى جوفرين على المطعم واصفًا إياه بأنه مطعم “موصى به بشدة” خاصة لمحبين المطبخ المصري.

من هو ديفيد جوفرين

ويعد جوفرين دبلوماسي إسرائيلي بارز، تولى منصب سفير إسرائيل لدى مصر في الفترة من يوليو 2016 حتى مايو 2019. ومنذ عام 2021، يشغل منصب سفير إسرائيل لدى المملكة المغربية.

ولد ديفيد غوفرين في القدس عام 1963. حصل على درجة الدكتوراه في علوم الإسلام والشرق الأوسط من الجامعة العبرية بالقدس.

إلى جانب عمله الدبلوماسي، يُعد غوفرين باحثًا مشاركًا في معهد ترومان التابع للجامعة العبرية. وقد تناول في رسالة الدكتوراه الخاصة به تحليل الخطاب الليبرالي الجديد المتعلق بالإصلاحات السياسية والدمقرطة في دول المشرق العربي خلال الفترة من 1990 إلى 2005.

“طبق كشري” على شكل صاروخ

كانت الصفحة الرسمية لمطعم كشري أبو طارق قد نشرت صورة لـ “طبق كشري” على شكل صاروخ، موضحة أنه منتج جديد يستعدون لطرحه في الأسواق. ولكن هذا المنشور أثار جدلًا واسعًا في إسرائيل.

وأثار الصحفي الإسرائيلي روعي كايس، من الهيئة العامة للبث الإسرائيلي “كان”، جدلًا واسعًا في تل أبيب بعدما أعاد نشر صورة لطبق كشري من مطعم “أبو طارق” الشهير في مصر، وربطها بالصراع العسكري الدائر حاليًا بين إسرائيل وإيران. زعم كايس أن الطبق الجديد الذي أعلن عنه المطعم يشير إلى الحرب.

وعلق الصحفي الإسرائيلي على الصورة قائلًا: “يبدو أن مطعم أبو طارق… الكشري المحبوب في القاهرة قد دخل الحرب بين إسرائيل وإيران، بعد أن نشر طبقًا جديدًا على شكل صاروخ على حسابه في فيسبوك.”

بعد دقائق قليلة من نشر الصحفي الإسرائيلي للصورة، انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مما أحدث جدلًا كبيرًا.