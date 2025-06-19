7 من 7.. شباك ريال مدريد لا تغيب عنها شمس الأهداف العربية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصبحت أهداف الفرق العربية علامة مُسجلة في شباك ريال مدريد، خلال مبارياته ضدها في كأس العالم للأندية.

وسجل روبين نيفيز هدف الهلال الأول في شباك ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب هارد روك، في الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال الأندية.

وباتت هذه هي المرة السابعة التي تتلقى فيها شباك “الميرينجي” هدفًا من الفرق العربية في المونديال، وذلك في سابع مواجهة، بالعلامة الكاملة.

يأتي ذلك رغم أن الفريق الملكي نجح في الفوز بجميع مبارياته الستة السابقة التي واجه فيها الفرق العربية بالمونديال.

وسجلت فرق النصر والجزيرة والعين والأهلي هدفًا وحيدًا في شباك ريال مدريد، فيما أحرز الرجاء هدفين.

في المقابل، كان هدف نيفيز هو الرابع للهلال ضد ريال مدريد من أصل 10 أهداف استقبلها “البلانكوس” من الفرق العربية في مونديال الأندية، رغم أنها المواجهة الثانية فقط بينهما.