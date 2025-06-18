ريال مدريد اسيا ..وصف ماركا للهلال السعودي قبل مواجهة الريال في المونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- نشرت صحيفة ماركا الاسبانية المقربة من ريال مدريد تقريرا يسبق مباراته امام الهلال السعودي في الجولة الاولى من دور المجموعات لمونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية .

ماركا وصفت نادي الهلال بملوك اسيا او “ريال مدريد اسيا” و هو الوصف الذي يعكس تصدر الهلال ترتيب الاندية الاكثر تتويجا بلقب دوري ابطال اسيا بأربعة القاب مع تحقيقه لمركز الوصافة 5 مرات فهو يماثل ريال مدريد الذي يهيمن على لقب دوري ابطال اوروبا .

الهلال في الدوري السعودي يوازي الريال في الدوري الاسباني كأكثر الاندية تتويجا بلقب المسابقة في بلده .

الصحيفة اشادت بجودة لاعبي الهلال حيث قالت انه بإمكان الفريق ان يثير المتاعب لريال مدريد خاصة نجمه سالم الدوسري الذي كان وراء الاطاحة بالارجنتين و نجمها ليونيل ميسي في مونديال 2022.