محمد الشرنوبى ومدحت العدل أبرز الحضور فى جنازة نجل صلاح الشرنوبى

عدن - ياسمين عبد العظيم - شيّعت أسرة الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي منذ قليل جثمان نجله المهندس محمد صلاح الشرنوبي، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، في خبر مفجع خيّم بالحزن على الوسط الفني والموسيقي المصري، لما كان يحمله الراحل من محبة ومكانة كبيرة بين أصدقائه وأقاربه.

أبرز الحضور فى الجنازة

وقد شهدت الجنازة حضور عدد من رموز الفن والموسيقى، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة للموسيقار صلاح الشرنوبي وأسرته في هذا المصاب الجلل، وكان من أوائل الحاضرين محمد الشرنوبي، الذي تربطه بالفقيد صلة قرابة قوية، كونه نجل عمه.

كما حرص الشاعر الكبير مدحت العدل، والشاعر فوزي إبراهيم وكيل جمعية المؤلفين والملحنين على المشاركة في مراسم الجنازة، إلى جانب المنتج مصطفى محسن جابر، الذي حضر لتقديم واجب العزاء ومساندة الأسرة في هذه اللحظات العصيبة.

الحزن يخيم على جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

الجنازة التي خرجت وسط أجواء من الحزن والبكاء، جمعت أقارب الفقيد ومحبيه وزملائه، في مشهد مؤثر جسّد محبة الجميع للراحل، ووقوفهم إلى جانب أسرته التي تُعد من العائلات الفنية العريقة، خاصة أن الراحل هو نجل أحد أبرز الموسيقيين في مصر والعالم العربي، والذي قدّم عبر مسيرته ألحانًا خالدة وأعمالًا أثرت في الوجدان العربي.

ومن المقرر أن تُعلن الأسرة خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل العزاء، الذي يتوقع أن يشهد حضور عدد كبير من الفنانين والموسيقيين وأصدقاء الأسرة، لتقديم التعازي في الراحل، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

محمد الشرنوبي ينعي نجل عمه بكلمات مؤثرة

بدوره نعى محمد الشرنوبي، الفقيد، المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، الذي وافته المنية صباح اليوم، حيث عبّر الشرنوبي عن ستوري إنستجرام، حيث كتب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي.

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