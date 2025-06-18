موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة المنيا.. رابط رسمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا وأولياء أمورهم عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة المنيا، قبل ساعات من إعلانها بشكل رسمي غدًا.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

وأوضح المهندس صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الساعات القادمة، أي قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع.

وأشار وكيل التعليم، إلى انتهاء عمليات الرصد، لإعلان النتيجة بدقة، مؤكدًا أن النتائج ستعلن رسميًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص، عقب اعتمادها من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وسيتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية للمديرية عبر “فيسبوك”.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي من هنــــــا.

اختيار نتائج الطلاب ثم تحديد الصف الدراسي المطلوب (الثالث الإعدادي).

الضغط علي قسم النتيجة.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة للحصول على الدرجات التفصيلية في جميع المواد.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد الأساسية المجموع الكلي وتحتسب من مجموع 280 درجة وهي كالتالي:

– مادة اللغة العربية: 80 درجة.

– مادة الرياضيات: 60 درجة.

– مادة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

– مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

– مادة العلوم: 40 درجة.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025، أجريت على مدار 5 أيام خلال الفترة من السبت 31 مايو واستمرت حتى 4 يونيو، من خلال 497 لجنة، داخل 9 إدارات تعليمية شارك فيها 117 ألفًا و858 طالبًا، بمراكز المحافظة التسعة، من مركز العدوة شمالًا وحتى دير مواس جنوبًا.