كم وصلت أسعار تذاكر الريال والهلال قبل انطلاق المباراة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قبل انطلاق مباراة ريال مدريد والهلال في كأس العالم للأندية 2025، ارتفعت أسعار التذاكر بشكل ملحوظ، حيث بيعت المقاعد الأرخص في المدرج الثالث لملعب “هارد روك” في ميامي بأسعار تراوحت بين 160 و190 دولارًا، وفقًا لمنصة “VividSeats”.

أما التذاكر الأغلى، فقد تجاوزت حاجز الـ950 دولارًا، في ظل توقعات بامتلاء مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.

وتأتي هذه الأرقام تزامنًا مع إعلان الفيفا عن تجاوز مبيعات التذاكر حاجز 1.5 مليون تذكرة في النسخة الأولى من البطولة على الأراضي الأميركية.