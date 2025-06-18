تعليم القاهرة تعلن تفعيل نظم «التكنولوجيا الحديثة» داخل لجان الثانوية العامة قبل امتحان العربى

عدن - ياسمين عبد العظيم - عقدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعًا موسعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديري عموم الإدارات التعليمية وإدارة التطوير التكنولوجي، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خطط تأمين اللجان وتفعيل أدوات التكنولوجيا الحديثة لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات شهادة الثانوية العامة، وحرصًا على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، عقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، وإدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التابعة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

جاء هذا الاجتماع قبيل انطلاق امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، والتي تُعد أولى المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، ما يبرز أهمية الاجتماع في توجيه الاستعدادات الفنية والتكنولوجية في توقيت بالغ الأهمية.

شارك في الاجتماع كل من الأستاذ ياسر أنس، وكيل المديرية، الأستاذ هشام قطب، مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وخلال الاجتماع، رحبت “إبراهيم” بالحضور، مؤكدة على أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة أثناء فترة الامتحانات، لضمان الشفافية، ومنع محاولات الغش، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شددت على ضرورة:

1-تفعيل الكاميرات داخل لجان الامتحان

2-تشغيل أنظمة المراقبة الإلكترونية بشكل لحظي

3-اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة

وأكدت أن العملية الامتحانية تمثل أمنًا قوميًّا، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق بين جميع الإدارات يعدّ مفتاحًا لنجاح الامتحانات وخروجها بشكل يليق بأبناء العاصمة.