رد فعل دياز وراشفورد بعد اقتراب برشلونة من ويليامز..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تراجع اهتمام برشلونة بضم لويس دياز، نجم ليفربول، وماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، بعد تقدّم المفاوضات مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو، الذي بات على أعتاب ارتداء قميص البلاوغرانا.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، سافر ديكو المدير الرياضي لبرشلونة إلى إيبيزا للقاء اللاعب ووكيله، ما يؤكد أن نيكو بات الخيار الأول لتعزيز مركز الجناح في مشروع المدرب هانسي فليك.

راشفورد لم يتفاجأ بخيار برشلونة، خاصة أن المشروع الجديد يركّز على العناصر الشابة، ويؤمن بإمكانية التعايش مع نيكو داخل المنظومة الهجومية.

في المقابل، دياز يدرك أن موقفه تعقّد، رغم رغبته في اللعب للبارسا، في ظل تمسك ليفربول به وتقييمه المالي المرتفع الذي يتجاوز 70 مليون يورو، مقارنة بشرط نيكو الجزائي البالغ 58 مليون يورو.