منح أوسكار فخرية لـ توم كروز فى حفل توزيع جوائز الحكام 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أن النجم العالمي توم كروز، سيحصل على جائزة أوسكار فخرية خلال حفل جوائز الحكام، الذي يقام في لوس أنجلوس يوم 16 نوفمبرالمقبل، داخل قاعة راي دولبي بولروم.

أسباب حصول توم كروز على الأوسكار

اختيار توم كروز، للجائزة جاء تقديرا لمسيرته الطويلة التي تجاوزت أربعة عقود، قدم خلالها عددا من أنجح أفلام الحركة والإثارة في تاريخ السينما، إلى جانب مساهمته الواضحة في الحفاظ على تجربة المشاهدة السينمائية التقليدية في صالات العرض، وكان أحدث الأمثلة على ذلك فيلم top gun، الذي أعاد ملايين المشاهدين إلى السينما بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثامن من فيلم mission impossible، والذي يعرض حاليا في دور السينما.

مخاطر بدون دوبلير

ومن أبرز أسباب التكريم أيضا، التزام توم كروز بأداء المشاهد الخطرة بنفسه، دون الاستعانة ببدلاء أو مؤثرات تكنولوجية مما جعله يدخل موسوعة جينيس مؤخرا بأحد مشاهد فيلمه الأخير، كما لعب النجم العالمي، دورا مهما في دفع حدود الإنتاج الهوليوودي نحو المزيد من الجرأة والابتكار في مشاهد الحركة والتصوير الواقعي.

تكريمات أخرى

الحفل سيشهد أيضا تكريم المغنية الأمريكية دوللي بارتون، بمنحها جائزة جان هيرشولت الإنسانية، تقديرا لدورها الكبير في الأعمال الخيرية، كما ستحصل الراقصة والمخرجة ديبي ألين، على جائزة أوسكار فخرية عن إسهاماتها في المسرح والتلفزيون، وسيتم تكريم أيضا مصمم الإنتاج وين توماس، عن مسيرته الفنية الطويلة.

ويعد هذا الحفل من أبرز الأحداث السنوية في هوليوود، حيث يكرم رموزا صنعت الفارق في صناعة السينما، بعيدا عن السباقات التقليدية للجوائز، وهو ما يجعل تكريم توم كروز، هذا العام يحمل دلالة مهمة، خاصة بعد نجاحاته الأخيرة واستمراره في صدارة المشهد السينمائي.

موسوعة جينيس

في واحدة من إنجازات توم كروز، التى حققها من خلال فيلمه الأخير MISSION IMPOSSIBLE 8، سجل نجم هوليوود، إسمه ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن قام بأداء واحدة من أخطر الأعمال المثيرة التي قام بها ممثل على الإطلاق، وبدون الاستعانة ببديل، حيث قفز كروز، من طائرة هليكوبتر، بمظلة مشبعة بالوقود ومشتعلة، في مشهد مشوق، يعتبر من المشاهد الحاسمة في الفيلم.

جزء ستذكره كتب التاريخ

وفي رسالة مؤثرة وجهها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، شكر توم كروز طاقم العمل والجمهور، واصفا mission impossible، بأنه سيكتب في كتب التاريخ، كما أعرب عن امتنانه العميق للمشاهدين حول العالم، مؤكدا أن دعمهم كان حجر الأساس في نجاح السلسلة.