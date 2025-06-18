شكرا لاهتمامكم بخبر نتنياهو يشكر ترامب.. ويقر بـ«خسائر مؤلمة» والان مع التفاصيل



هل تشارك الولايات المتحدة في الدفاع حماية سماء إسرائيل من الصواريخ الإيرانية؟.. يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه الإجابة.

فقد شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “دعمه في الدفاع عن أجواء إسرائيل”، في حين تتواصل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران لليوم السادس على التوالي.

وجاء في بيان متلفز لنتنياهو “أود أن أشكر الرئيس ترامب، الصديق العظيم لإسرائيل”.

وقال “أشكره على وقوفه إلى جانبنا، وأشكره على دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجواء إسرائيل”.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تضرب إيران “بقوة هائلة” مع إقرار الدولة العبرية بتكبّد “خسائر مؤلمة” في الحرب.

وقال “نحن نضرب النظام الإيراني بقوة هائلة.. ونضرب برنامجهم النووي، وصواريخهم، ومقارهم العسكرية، ورموز قوتهم”.

وأضاف نتنياهو “نحن نتكبّد خسائر عديدة، خسائر مؤلمة.. لكن الجبهة الداخلية قوية، والشعب قوي، ودولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى”.

وقال نتنياهو إنه “بدأنا هذه الحملة بهدف إزالة تهديدين وجوديين لدولة إسرائيل: التهديد النووي وتهديد الصواريخ الباليستية.. نتقدم خطوة بخطوة لإزالة هذين التهديدين”.

وأضاف “نسيطر على سماء طهران.. ونهاجم المنشآت النووية والصواريخ ومراكز القيادة ورموز النظام”.

وتابع قائلا إنه “في الوقت نفسه، يستمر القتال العنيف في قطاع غزة. نحن ملتزمون بتحقيق المهمتين: هزيمة حماس وإعادة جميع أسرانا، أحياءً وأمواتًا. لن نلين”.

منذ يوم الجمعة، قُتل 24 شخصا على الأقل في إسرائيل وأصيب مئات جراء الهجمات الإيرانية، وفق مكتب نتنياهو.

وفي حين لم يعلن الجيش الإسرائيلي حصيلة للخسائر المتصلة بالهجوم على إيران، أقر بإسقاط الإيرانيين مسيّرة أطلقها اليوم الأربعاء.

وتخضع وسائل الإعلام الإسرائيلية لقيود رقابية صارمة يفرضها الجيش على التقارير المتّصلة بالضربات الجوية الإيرانية.

وأعلنت إيران يوم الأحد الماضي أن القصف الإسرائيلي أسفر منذ الجمعة عن مقتل 224 شخصا على الأقل، بينهم قادة عسكريون كبار وعلماء نوويون.

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