محمود عامر يشكو قلة الأعمال الفنية: “بجد حرام”

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبر الفنان محمود عامر عن استيائه من تجاهل المنتجين له، وعدم مشاركته في الأعمال الفنية.

وقال محمود عامر عبر “فيسبوك”: “على فكرة إحنا لما بنطلب إن إحنا نشتغل فده مطلب مشروع ومش عيب ولا حرام ومفيش فيه أي إحراج أو قلق”.

وأضاف: “لأن دي مهنتنا، ربنا إعطانا إياها، فلما حد بييجي يبعت رسالة لمخرج ولا لمنتج ولا لمساعد مخرج، ولا مدير إنتاج، ده اسمه سعي بكرامة وعزة نفس”.

وتابع: “لكن فى بعض من الناس دول للأسف الشديد، بيعتبروا الرسائل الخاصة ليهم للبحث عن عمل نوع من أنواع التسول وتصبح صك عليهم”.

واستكمل: “وأحيانا بيفرجوا الناس عليها رغم إنها رسائل خاصة، بجد حرام كلنا في مركب واحد وكلنا مدخلات لمخرجات وكلنا بنكمل بعض، فايا عزيزي من بيدك الأمر، رفقا بمن هم موجوعين بالكرامة”.

واختتم عامر: “ولك كل الشكر والتقدير، ويارب تكون رسالتى وصلت واتفهمت من غير أي تفسيرات مغلوطة وبكرة أحلى بإذن الله”.

آخر أعمال محمود عامر

وكان آخر أعمال محمود عامر هو مشاركته في مسلسل “المداح 5 – أسطورة العودة” بطولة حمادة هلال، والذي سبق عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

تدور أحداث المسلسل حول عودة صابر المداح من الموت، لاستكمال حروبه ضد قوى الجن، ومواجعته عدو جديد في هذا الجزء، والذي يتمثل في بنات إبليس”.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم منهم حمادة هلال، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وحنان سليمان، وأحمد بدير، وكذلك هبة مجدي، وإيمي الجندي، وصبحي خليل، ووليد فواز، و دنيا عبدالعزيز، وجوري بكر، ومي كساب، ودارين حداد، وحسني شتا، والمسلسل من تأليف وليد أبو المجد وشريف يسري وأمين جمال، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد سمير فرج.

زواج محمود عامر

وفي إبريل 2024، كان محمود عامر قد أعلن عن زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “رشا فرج”ّ، وذلك بعد مرور عام على انفصالهم من الفنانة لاشينة لاشين.