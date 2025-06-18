انطلاق البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات الإثنين المقبل بالمغرب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تنطلق يوم الإثنين المقبل 23 من شهر يونيو الجاري في المغرب البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية للكبار (رجال وسيدات ) في مدينة تطوان على شاطئ ” مرتيل” وستكون البطولة مؤهلة لبطولة العالم التي ستقام في أستراليا خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن جانبها قالت بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة إن البطولة تحظى بأهمية كبيرة حيث ستتأهل المنتخبات الفائزة بالمراكز من الأول إلى الرابع في منافسات الرجال والسيدات إلى بطولة العالم التي ستقام في مدينة أديلاييد بأستراليا خلال الفترة من 14 إلى 23 من شهر نوفمبر المقبل،كما أن البطولة تشهد زخما في المشاركة حيث يتواجد بها في منافسات 176 لاعبة في منافسات السيدات يمثلن 22 دولة أفريقية و288 لاعبا في منافسات الرجال يمثلون 26 دولة.

وأضافت أن الدول المشاركة في البطولة هى : مصر والمغرب وبنين وبوتسوانا وبورندي والرأس الأخضر والجزائر وتشاد وكوت ديفوار وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وكينيا ومالاوي وجزر موريس وموزمبيق وناميبيا والنيجر وروندا ونيجيريا وسيراليون وجنوب إفريقيا وسوازيلاند وتوجو وأوغندا وزامبيا والسنغال.

وأوضحت حجيج أنه سيقام بالتوازي مع البطولة أيضا بطولة أفريقية أخرى تحت 21 عاما للذكور والإناث.