أقدمه بطريقتي ومش هقلد كريستوفر ريف أو هنري كافيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - صرح ديفيد كورنسويت، بطل الجزء الجديد من فيلم سوبرمان، المقرر طرحه الشهر القادم، في حوار صحفي ترويجي للفيلم، أنه يسعى لتقديم الشخصية برؤيته الخاصة، دون أن يكون امتدادا أو نسخة لأي ممثل سابق جسد الدور، سواء كريستوفر ريف، البطل الأول للسلسلة، أو هنري كافيل، أحدث أوجه سوبرمان.

نسخة جديدة خارج المنافسة

وأضاف كورنسويت في تصريحاته قائلا: أقدم سوبرمان بأسلوبي، ولست مقلدا لأي نسخة سابقة، رغم إعجابي الشديد بأبطال كل النسخ السابقة.

كما أشار كورنسويت، إلى المقارنات مع كريستوفر ريف، ووصفها بأنها كانت مثيرة للاهتمام، خاصة وأنه يرى أن هناك تشابه جسدي، وربما ينتمي كلاهما لنفس مدرسة الأداء، لكنه يؤمن بأن كل ممثل يجب أن يقدم هذه الشخصية الأسطورية، من خلال تجربته الخاصة وشعوره الداخلي بها.

وتابع: كل ممثل جسد سوبرمان قبلي ترك بصمته الخاصة، وأنا بدوري أطمح إلى أن أترك أثرا مختلفا، يتماشى مع العصر ومع تطور الجمهور، دون أن أفقد جوهر الشخصية التي ألهمت أجيالا.

جوانب إنسانية لسوبر مان الجديد

كما أكد سوبر مان الجديد، أن التركيز بالنسبة له ليس على الشكل فقط، بل على الجانب الإنساني العميق في الشخصية، وهذا ما يحاول تقديمه في تلك النسخة من العمل.

حلم الطفولة

وفي اعتراف منه، وصف كورنسويت، الحصول على الدور، بأنه كان حلم بعيد المنال، خاصة أنه حلم البطولة بالنسبة له، وبعد حصوله على الدور، أصيب بمزيج من الذهول والسعادة والخوف، لأن المسؤولية كبيرة، كون سوبرمان ليس مجرد بطل خارق، بل رمز للأمل والعدالة، وأسطورة لأجيال عديدة.

تفاصيل الفيلم

النسخة الجديدة للفيلم من إخراج وكتابة جيمس غان، ويشارك في البطولة إلى جانب ديفيد كورنسويت، النجمة رايتشل بروزناهان في دور لويس لين، ونيكولاس هولت في دور ليكس لوثر، إلى جانب ناثان فيليون، إيدي جاثيجي، وإيزابيلا ميرسيد، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض العالمية يوم 11 يوليو 2025، ليكون أول أفلام المرحلة الجديدة لعالم DC السينمائي، وسط ترقب كبير من الجمهور والنقاد.